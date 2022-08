RJ: Polícia identifica e prende foragido há 18 anos após ajuda do Google Maps

Da Redação 11/08/2022 - 3:21 Compartilhe

Agentes da 26ª Delegacia de Polícia do Méier, na zona norte do Rio, prederam Fabiano Sousa da Conceição nesta quarta-feira (10). Ele estava foragido da Justiça há 18 anos por assassinato. As informações são da TV Globo.

A inteligência da DP encontrou Fabiano atráves de um aplicativo de navegação, Google Maps, onde ele aparecia em frente a uma residência no bairro de Realengo, também na zona norte da capital fluminense.

Na imagem, o foragido aparece entrando em um carro próximo ao endereço que os policiais estava monitorando. A prisão, segundo a polícia, foi feita sem a necessidade de tiros ou confusões na região.

Em 2004, Fabiano foi condenado por latrocínio, ou roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver pela 43ª Vara Criminal da Capital.