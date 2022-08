RJ: Polícia encontra coleção de Rolex e réplica da McLaren de Ayrton Senna em mansão de traficante

Da Redação 25/08/2022 - 14:47 Compartilhe

A Operação “Efeito Cascata” realizada na mansão de Diogo Ferreira, localizada na Barra da Tijuca (RJ), encontrou ao menos 16 relógios da marca Rolex e uma réplica da McLaren de Ayrton Senna. O traficante é procurado pela Polícia Federal por ser apontado como o líder de uma quadrilha responsável pelo envio de 23 toneladas de cocaína para a Europa. As informações são do UOL.

Além disso, os agentes encontraram na sala de estar da residência uma moto e uma bicicleta elétrica. Já na parede, ao lado da réplica, havia um quadro com a foto de Ayrton Senna.

No closet de Diogo, os policiais encontraram dezenas de sacolas de marcas de luxo, como Louis Vuitton e Dolce&Gabbana, espalhadas pelo chão. Em outro cômodo, os agentes acharam diversos pares de tênis e acessórios, como bonés.

A parte externa da mansão de Diogo no Rio de Janeiro conta com uma área verde com jardim, piscina, um jet ski e uma saída com acesso a um canal.

Contudo Diogo não foi localizado pelos agentes. A polícia suspeita que o traficante esteja escondido em Dubai, nos Emirados Árabes, de onde ele estaria comandando a lavagem de dinheiro da quadrilha. Ele também é procurado pela Interpol.