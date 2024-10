RJ: polícia abre investigação após pacientes transplantados testarem positivo para HIV; laboratório é interditado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 17:31 Para compartilhar:

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro abriu uma investigação para averiguar o caso de ao menos seis pacientes infectados pelo vírus HIV por meio de transplantes. De acordo com a polícia, o delegado Felipe Curi determinou a instauração de inquérito para apurar o ocorrido e a Delegacia do Consumidor (Decon) – que entre suas atribuições, cuida de casos de saúde pública – já está com a investigação em andamento. O laboratório responsável pelos testes foi interditado.

A averiguação diz respeito ao caso de pelo menos seis pacientes que estavam na fila de transplantes da SES-RJ (Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro) e testaram positivo ao vírus HIV após receberem órgãos contaminados. Os exames de sangue necessários para realizar o procedimento foram feitos pela empresa PCS Laboratórios de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O grupo havia sido contratado de forma emergencial em 2023 pela Secretaria de Estado do Rio a fim de atender o programa de transplantes.

A ocorrência veio a público no dia 10 de setembro, quando uma das pessoas transplantadas foi ao hospital com sintomas de problemas neurológicos e testou positivo para HIV. O paciente não possuía o vírus anteriormente ao recebimento do órgão.

As autoridades testaram as amostras novamente e descobriram que ao menos dois doadores eram soropositivos, mas a triagem executada pela clínica privada PCS não identificou o vírus. Em documento emitido no dia 20 de setembro, a SES-RJ determinou que o serviço de análises clínicas prestado pela empresa fosse interrompido. O laboratório, porém, ainda realiza atendimento em mais 12 unidades de saúde do estado, como postos de atendimento médico e hospitais estaduais.

Em nota enviada ao site IstoÉ, o Ministério da Saúde manifestou apoio aos pacientes infectados e afirmou tratar a situação com “extrema seriedade”. Além de solicitar a interdição do PCS Laboratórios, o Ministério determinou que a testagem de todos os doadores de órgãos no Rio de Janeiro voltasse a ser feita exclusivamente pelo Hemorio, ordenou a retestagem de todo o material e disse que os pacientes infectados receberiam atendimento especializado. Estabeleceu, ainda, a instalação de auditoria urgente pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS e apuração de eventuais irregularidades na contratação do referido laboratório, dentre outras providências.

“O Ministério da Saúde, diante da notificação de eventos adversos graves, relacionados à transmissão do HIV por meio de transplantes de órgãos no estado do Rio de Janeiro, manifesta seu irrestrito apoio aos pacientes e suas famílias. A situação está sendo tratada com extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias e preservar a confiança da população nesse serviço essencial. O Ministério esclarece ainda as medidas imediatas adotadas para garantir a segurança e a integridade do sistema nacional de transplantes”, divulgou o órgão em nota.