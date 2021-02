RJ: PM reformado suspeito no assassinato de Fernando Iggnácio se entrega á polícia

Apontado pelas investigações como o suspeito de ser o mandante do assassinato do contraventor Fernando Iggnácio, morot em novembro do ano passado, o policial reformado Márcio Araújo de Souza se entregou à polícia na última sexta-feira (19).

Foragido da Justiça, Márcio já tinha tido sua prisão temporária decretada pela pela 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, conforme apuração do G1.

O PM reformado é um dos principais seguranças do bicheiro Rogério Andrade, sobrinho do contraventor Castor de Andrade. Fernando, genro do antigo patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, por sua vez foi morto no último dia 10 de novembro no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Executado, o contraventor foi encontrado com vários tiros na cabeça.

PM reformado foragido da Justiça

Depoimento contraditório

Durantes as investigações, Márcio disse em depoimento que não conhecia Rogério, enquanto a polícia já tinha ciência que os dois se conheciam. Segundo a Polícia Civil, Rogério Andrade era inimigo declarado de Fernando Iggnácio.

No decorrer da procura por suspeitos do caso, a polícia identificou a possibilidade do PM reformado ser o contratante dos homens que mataram o contraventor ao lado do seu carro.

Imbróglio do ‘bicho’

Com a morte do bicheiro Castor de Andrade em 1997, uma verdadeira guerra se instalou pela disputa do comando da contravenção e máquinas caça-níqueis na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Uma das hipóteses da polícia é que o assassinato de Fernando tenha sido motivado por vingança, pois em 2010 Rogério de Andrade e seu filho, de 17 anos, sofreram um atentado a bomba. Na ocasião, o contraventor sofreu apenas ferimentos enquanto o jovem morreu.

