RJ: operação apreende mais de R$ 6 milhões em endereços de ex-secretário de Saúde

Após prender Edmar Santos em operação nesta sexta-feira (10), o Ministério Público também apreendeu aproximadamente R$ 6 milhões em dinheiro nos endereços ligados ao ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro.

A prisão, na casa do ex-secretário na Zona Sul da capital fluminense, foi efetuada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Delegacia Fazendária da Polícia Civil, um segmento da Operação Mercadores do Caos.

Além da quantia, bens e valores de Edmar foram confiscados judicialmente até que atinjam R$ 36.922.920, valor correspondente ao que o ex-secretário desviou dos cofres públicos em três contratos fraudados, segundo o MP.

Os contratos eram para compra de equipamentos médicos para abastecer o sistema público de saúde durante a pandemia de Covid-19.

