RJ: Ônibus bate em prédio e deixa nove feridos

No último sábado (11), um ônibus bateu em um prédio localizado no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente deixou nove pessoas feridas.

O Corpo de Bombeiros direcionou cinco feridos para o hospital Souza Aguiar, localizado no centro do Rio, enquanto as outras quatro vítimas foram levadas para o hospital Miguel Couto, na zona sul.

O transporte coletivo acabou colidindo de frente com o portão do prédio. A frente do veículo ficou completamente destruída no acidente.

A CET-Rio, a Guarda Municipal e a Defesa Civil do Rio de Janeiro precisaram ser acionadas para monitorar o local onde aconteceu a colisão.

Veja também