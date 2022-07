RJ: ‘Não teve tempo de reação’, diz filho de mulher que morreu após ataque de pitbull

Joselina Serqueira, de 81 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após ser atacada por um cachorro da raça pitbull enquanto caminhava pela rua Estrada Elizeu Alvarenga, no bairro Olinda, em Nilópolis, Baixada Fluminense (RJ). Romário Dionísio Maria, filho da idosa, afirmou que chegou ao local minutos depois do ataque, mas “não teve tempo de reação”. As informações são do G1.

“As pessoas bateram no cachorro para ele poder soltar, porque ele não soltava. Quando soltou, já era tarde”, lamentou Romário.

Bombeiros do quartel de Nilópolis foram acionados, mas Joselina já estava morta quando eles chegaram ao local.

Na sequência, o dono do cachorro e uma testemunha foram encaminhados à 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis), onde prestaram depoimentos. O caso é investigado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).