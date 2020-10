RJ: Mulher presa por matar o marido fazia sexo com colegas de trabalho da vítima

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam na segunda-feira (5) Monica Maria Santiago, de 52 anos, na favela da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Foragida há 11 anos, ela foi condenada em março de 2009 a 16 anos de prisão pelo assassinato do marido, Wellington Franklin Bezerra. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, ele foi morto a tiros em maio de 2002, enquanto dormia na casa da família na capital carioca. Conforme a denúncia do Ministério Público, Monica matou Wellington para receber o seguro de vida do marido, do qual ela e a filha do casal eram beneficiárias.

Em 2007, o 4º Tribunal do Júri da capital a condenou a 14 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado. No entanto, a pena foi aumentada pelo Tribunal de Justiça do Rio.

No acórdão, os magistrados destacaram que Mônica tinha uma conduta social “desabonadora”, “pois realizava festas no apartamento do casal quando o companheiro estava ausente e tinha relações sexuais com vários colegas de trabalho dele, o que causava danos vexatórios à imagem do ofendido”.

