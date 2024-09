RJ: mulher morre após cair de viaduto e é atropelada por carros na Linha Amarela

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 11:09 Para compartilhar:

Uma mulher morreu depois de cair de um viaduto e ser atropelada por diversos automóveis na Linha Amarela, altura de Abolição, bairro da zona norte da capital fluminense, durante a manhã desta sexta-feira, 27.

+ RJ: duas pessoas morrem após confronto entre policiais e criminosos durante tentativa de assalto

+ Vídeo mostra momento em que policiais do Bope baleados chegam a hospital; um morreu

Em contato com o site IstoÉ, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foi acionado para atender a ocorrência e isolaram a área onde o corpo foi encontrado.

De acordo com as autoridades, o cadáver será removido e passará por perícia. As forças de segurança não divulgaram o nome e idade da vítima ou se ela foi identificada.

Conforme o “RJ no Ar”, da TV Record, a mulher caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. A Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias da queda da vítima. O corpo teria sido arrastado por 100 metros por conta dos veículos que o atingiram.