RJ: Mulher fica em estado grave após ser atingida por galho durante tempestade

A comerciante Aline Martins Cunha, de 38 anos, foi atingida por um galho que caiu durante uma tempestade na segunda-feira (16), no Rio de Janeiro (RJ). A ambulante, que há quatro anos vende bolos e café em frente ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, foi internada na unidade de saúde em estado grave. As informações são do G1.

De acordo com testemunhas, a vítima desmontava a barraca quando parte de uma árvore desabou sobre a cabeça dela. Aline teve fraturas na oitava vértebra, na base craniana, nas costelas, perfurou o pulmão e estava sem os movimentos do tórax para baixo.