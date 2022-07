RJ: Mulher é presa acusada de explorar sexualmente as três filhas, que são menores de idade

Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (São Cristóvão) prenderam na quinta-feira (15) uma mulher, de 35 anos, acusada de explorar sexualmente as três filhas, que são menores de idade. O caso ocorreu no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

As investigações sobre a ocorrência tiveram início quando a mulher procurou a DP, em junho deste ano, para informar que um homem, de 65 anos, teria tentado abusar da sua filha mais nova, que tem 10 anos.

Contudo, no decorrer das apurações, a polícia descobriu que a mulher permitia que os homens tivessem relações sexuais com sua filhas em troca de dinheiro. O valor variava entre R$ 50 e R$ 100.

Ainda segundo a polícia, a exploração sexual começou quando a filha mais velha da mulher tinha 13 anos. Agora, ela tem 17, e as outras duas irmãs, 14 e 10.

A mulher foi presa pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia continua à procura do homem que abusou da criança mais nova.