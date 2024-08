RJ: mulher é morta a tiros pela polícia após colidir com viatura

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2024 - 13:05 Para compartilhar:

A cozinheira Elaine Esteves, de 39 anos, morreu baleada por policiais após o carro em que estava colidir com uma viatura durante a madrugada deste domingo, 11, na Avenida Brasil, ao lado de um dos acessos da comunidade Parada de Lucas, na zona norte da capital fluminense.

Em entrevista ao “Bom Dia Rio”, da TV Globo, o marido da vítima, Carlos André Alves, relatou que estavam sendo perseguidos após o motorista de um veículo acusá-los de ter batido em seu carro. O homem, que alega não ter colidido com o outro automóvel, fugiu com medo de um possível assalto e atingiu a traseira de uma viatura da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

+ PR: policial civil é preso com mais de 50kg de drogas em viatura falsificada

+ Youtuber americano entra em viatura da PM de SP e participa de perseguição

Em contato com o site IstoÉ, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que um comboio policial foi surpreendido com uma colisão “repentina e violenta”, efetuando disparos de arma de fogo em uma tentativa de interromper o que os agentes acreditavam ser um ataque.

Ainda segundo a corporação, os agentes constataram que Elaine havia sido baleada e acionaram socorro médico. Apesar disso, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com as autoridades, todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Homicídios. “Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos”, pontuou a Polícia Civil.