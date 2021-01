RJ: Mulher é morta a tiros na frente da filha; ex-marido é suspeito

A jovem Natália da Silva Fonseca de Souza, de 29 anos, foi morta a tiros em Teresópolis (RJ) na noite de segunda-feira (4). De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-marido da vítima, Alexsandro Fonseca de Souza, que tentou tirar a própria vida. O homem está sob custódia e em estado grave no Hospital das Clínicas da cidade. As informações são do jornal Extra.

Segundo as investigações, o crime ocorreu na frente da filha, de 11 anos, que tem a síndrome delecção 1p36, uma condição genética rara. A Polícia Militar foi acionada pelo atual namorado da vítima, que recebeu um pedido de socorro de Natália por mensagem. A mulher morreu no local.

De acordo com a 110ª DP (Teresópolis), o atirador foi autuado em flagrante por feminicídio. A arma do crime foi apreendida. Conforme a família, o casal estava separado há três meses e o homem não aceitava o fim do relacionamento. Natália havia entrado com uma medida protetiva contra o ex-marido.

Uma prima da vítima relatou que Natália havia assumido um novo relacionamento, o que revoltou Alexsandro. Segundo parentes ouvidos pelo Extra, ele havia dito que mataria a ex-esposa caso ela assumisse o novo namorado.

Na Polícia Civil, a mulher chegou a registrar três ocorrências por violência doméstica contra Alexsandro só no último semestre de 2020: ameaça, lesão corporal e estupro. Natália foi enterrada na terça-feira (5).

Veja também