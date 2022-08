RJ: Mulher de 73 anos morre após ser atingida por fachada de prédio que caiu durante ventania

Da Redação 12/08/2022 - 19:30 Compartilhe

Creuza Maria da Silva, de 73 anos, morreu na quinta-feira (11) depois de ser atingida por parte da estrutura de um prédio que caiu durante uma ventania. O caso ocorreu na avenida Rui Barbosa, em Macaé, no norte fluminense, Rio de Janeiro. As informações são do R7.

A Defesa Civil local informou que os ventos de 100 km/h fizeram com que a fachada do prédio de seis andares caísse na calçada.

Após ser atingida, Creuza chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital Dr. Fernando Pereira da Silva, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da idosa, a fachada do prédio atingiu dois veículos e danificou alguns cabos elétricos da via, que precisou ser interditada. A avenida foi liberada após o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atestarem a segurança dos edifícios ao redor.

A Prefeitura de Macaé lamentou a morte de Creuza e ressaltou que ela atuou durante nove anos na Escola Municipal Paulo Freire, localizada no Lagomar.