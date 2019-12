RJ: motoristas enfrentam lentidão em rodovias neste sábado

O carioca que pretende deixar a cidade no último fim de semana do ano enfrenta lentidão em algumas rodovias. Segundo o Centro de Operações Rio, órgão da prefeitura, a Linha Vermelha tem lentidão no sentido Centro, na altura da Rodovia Washington Luís, e trânsito intenso em trechos do Caju.

Na Ponte Rio-Niterói, o movimento foi intenso durante toda a manhã no sentido Niterói, com tempo de travessia de 35 minutos no final da manhã, quando o normal é de 13 minutos. As informações são da concessionária EcoPonte. A ponte, que faz parte da BR-101, dá acesso à Região dos Lagos e ao norte do estado do Rio .

A Via Lagos, que opera o trecho da RJ-124 entre a BR-101 em Rio Bonito e a Região dos Lagos, informa que o fluxo está normal.

Na BR-116, que liga o Rio a São Paulo, o tráfego esteve lento pela manhã na altura de Nova Iguaçu, Piraí e Barra Mansa, segundo a concessionária Nova Dutra.

Na BR-040, que segue da capital carioca em direção a Belo Horizonte e Brasília, a Concer, que opera o trecho até Juiz de Fora, informa que que devem passar pela rodovia 315 mil veículos na Operação Ano Novo, que começou (27) e termina na -feira (31). Pela manhã, a movimentação era normal, sem retenções.

Quem ficar na capital vai enfrentar muito calor. A previsão do tempo, segundo o Centro de Operações, é de máxima de 36 graus Celsius (°C) e céu parcialmente nublado, sem chuva.