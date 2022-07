RJ: Motorista de aplicativo é preso após confessar ter furtado rodas de carro em estacionamento de shopping

O motorista de aplicativo Ronaldo dos Santos foi levado para a 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) após confessar ter furtado as rodas de um carro que estava estacionado em um shopping da Barra da Tijuca (RJ), na noite de terça-feira (26). Ele afirmou que fez isso para substituir os pneus carecas do veículo que havia alugado para trabalhar. As informações são do jornal Extra.







O delegado ngelo Lages, titular da 32ª DP, informou que Ronaldo possui passagens por roubos, ameaças e violência doméstica.

Ainda segundo o delegado, o motorista usava um carro Siena preto. Ele entrou no Shopping Metropolitano e escolheu de maneira aleatória um HB20 cinza e furtou as rodas e os pneus. Ronaldo ressaltou que cometeu o crime sozinho. Depois, ele foi até uma borracharia e pediu para que o funcionário os colocasse no seu veículo alugado. Como forma de caução, o homem deixou as suas rodas na loja.

O borracheiro afirmou aos policiais que não sabia que as rodas haviam sido furtadas.

O delegado ngelo ressaltou que todo material recuperado foi entregue para Rodrigo Marques, proprietário do HB20. Já Ronaldo foi indiciado pelo crime de furto. Porém não deve permanecer detido.

Procurado, o Shopping Metropolitano Barra informou por meio de nota que lamenta o ocorrido e frisou que tomou as providências cabíveis. “O shopping está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, concluiu.