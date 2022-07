RJ: Motoqueiro assalta seis mulheres em uma semana

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar e identificar um motoqueiro que assaltou ao menos seis mulheres no período de uma semana, em ruas de bairros como Laranjeiras, Glória e Flamengo, todos localizados na zona sul do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.







Conforme os boletins de ocorrência, o criminoso costuma abordar as vítimas à noite, aparenta estar armado e as ameaça de morte caso não entreguem as bolsas, com celulares e carteiras.

No intuito de tentar prendê-lo, a Polícia Militar decidiu bloquear pontos estratégicos da região em que ele age.

O primeiro caso foi registrado na 9ª Delegacia de Polícia (Catete), onde uma mulher relatou que um homem em uma moto laranja a abordou no dia 17 de julho.

Como o número de vítimas aumentou progressivamente, elas decidiram criar grupos em aplicativos de conversa para alertar outras mulheres sobre o crime. “Gente, quem mais aqui foi assaltada pelo motoqueiro da moto laranja? Ele está assaltando só mulheres, sozinhas, pela região de Glória, Catete, Flamengo e Laranjeiras. Já foram mais de 20 vítimas”, publicou uma moça.

“Acho que a única forma que temos para a resolução disso é que seja divulgado na TV e se nos unirmos. Se ficar todo mundo em casa sem sair e fazendo nada a respeito, aí que não veremos a solução é nunca! Soube que hoje de manhã, ele tava aqui na Glória, na Conde de Lages. Ele é branco, aproximadamente de 23 a 27 anos, magro. Ele usa uma moto laranja”, escreveu outra.

Procurado, o delegado Rafael Barcia, titular da 9ª DP (Catete), disse ao Extra que os crimes continuam sendo investigados. Os agentes seguem ouvindo as vítimas e testemunhas e analisando as câmeras de segurança para identificar o assaltante.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia Militar relatou que o comando do 2° Batalhão da Polícia Militar (Botafogo) foi informado sobre os casos e já iniciou uma varredura na região para localizar e prender o criminoso. “Há pontos de bloqueio na Glória, Catete, Flamengo e Laranjeiras, com equipes intensificando abordagens sistematicamente, inclusive empregadas em motopatrulhas. O comando orienta ainda que os cidadãos acionem nossas equipes de imediato, sempre que necessário, através da Central 190, assim como os que forem vítimas registrem os fatos nas delegacias”, finalizou a nota.