RJ: Morre motorista de carro que explodiu enquanto era abastecido com GNV

O motorista Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (27), no Rio de Janeiro (RJ). Ele estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho após ficar ferido na explosão do carro dele enquanto abastecia em um posto de combustíveis.







Conforme informações do G1, o veículo estava abastecendo o tanque com gás natural veicular (GNV). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem vai até a traseira do carro e abre o porta-malas. Logo em seguida, o carro explode e fica completamente destruído.

Um carro explodiu durante abastecimento em um posto de GNV na Rua 24 de Maio, Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/d8TlCBPx4x — Informações RJ (@Informacoes_RJ) July 26, 2022

Além do carro, a cobertura sobre as bombas de combustível do posto também ficou danificada. Os funcionários do local não se feriram. De acordo com os frentistas, a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação, enferrujado.

Uma mulher que passava pelo local no momento da explosão foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas já recebeu alta.