RJ: Morador vê roubo da janela de casa, atira e mata criminoso

Um criminoso foi baleado e morreu na quinta-feira (28), no Rio de Janeiro (RJ), enquanto praticava assaltos, na Barra da Tijuca. De acordo com a Polícia Militar, ele e um comparsa estavam em motos praticando os crimes quando um morador percebeu a movimentação pela janela e atirou na direção da dupla. As informações são do jornal Extra.







Em seguida, os dois deixaram as motos para trás e roubaram um carro. A dupla acabou cercada por agentes do 31° BPM (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na altura da saída 2 da Linha Amarela.

Os dois trocaram tiros com a polícia. Após o tiroteio, um dos envolvidos, que já estava ferido, foi encontrado morto. O outro criminoso conseguiu fugir. Segundo o Extra, a área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada.