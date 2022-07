RJ: Morador do Complexo do Alemão pede ajuda após carro usado para trabalhar ser alvejado em operação

Há uma semana, uma operação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, deixou 18 mortos e diversas marcas. Moradores da favela chegaram a enfrentar problemas, como falta de energia elétrica, e várias casas ficaram marcadas pelos tiros. Um morador, porém, teve o carro atingido pelo confronto e precisou de uma ajuda para consertar o veículo, usado em seu trabalho. As informações são dos jornais O Globo e Voz das Comunidades.







Luiz Antônio de Souza Fernandes, de 51 anos, acabou de pagar o carro há cinco meses, mas ele foi totalmente perfurado no tiroteio, com mais de 100 marcas na lataria e nos vidros.

“Quando vim aqui, encontrei o meu ganha pão dessa forma, todo perfurado. Infelizmente, é o carro que usávamos para fazer trabalhos. Fazemos entregas e agora estamos nessa situação. Como vou reaver isso? É uma sensação de impotência, a tristeza é forte”, declarou ao Voz das Comunidades.

Katia Cristina da Silva Fernandes, esposa de Luiz Antônio, conta que o casal não se preocupava com o carro porque não havia operações na região há mais de dois anos e que o veículo ficou em uma vaga alugada.

“Temos o carro há quatro anos, e só há cinco meses acabamos de pagar. Teve a pandemia, renegociamos as dívidas, paguei tudo direitinho. A gente trabalhava com ele e agora o carro ficou destruído. Foram mais de 100 tiros. O reboque levou para o mecânico, e a gente não sabe se vai funcionar. Estão destruídos fiação, bateria, módulo, o reservatório de óleo. O mecânico disse que vai avaliar se pegou no motor”, afirmou.

“Ele [mecânico] já adiantou que vai sair muito caro o reparo. Não temos dinheiro para isso. Furaram todos os bancos, painel. Por isso, resolvemos fazer uma vaquinha para tentar fazer um reparo”, seguiu a dona de casa.