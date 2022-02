RJ: Morador de prédio de luxo é detido após furto de energia

Um morador de um prédio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, foi detido em flagrante por furto de energia.

A fraude do suspeito foi confirmada por um perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). O imóvel do crime estava sem o medidor de energia, conectado diretamente na rede elétrica da Light, fazendo com que o consumo não fosse registrado.

Em comunicado, a Light afirmou que “atua diariamente no combate ao furto de energia com o seu programa de inspeções e regularizações. A companhia atua em parceria com o poder público e empresas parcerias prestadoras de serviço para coibir essa prática, que é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão. O furto prejudica a qualidade da prestação do fornecimento de energia para a população do entorno, além de representar um custo a mais – rateados por todos os consumidores – na fatura”.

Saiba mais