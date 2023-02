RJ: Menino morre após cair de 2° andar de prédio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 12:37 Compartilhe

Um menino morreu após cair de uma altura de 20 metros de um prédio, localizado na rua Dona Amélia, no bairro do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, no domingo (20). Quando a polícia chegou ao local, havia uma outra criança no imóvel sem a presença de algum responsável. Apesar de o apartamento ficar no segundo andar, há outros pavimentos abaixo, como o térreo e dois lances de garagem.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou por meio de nota enviada à IstoÉ que uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí foi acionada para verificar a ocorrência de uma criança, de aproximadamente sete anos, que havia caído de uma janela.

Quando os agentes chegaram ao local, o menino estava na calçada em frente ao prédio. O seu irmão, de nove anos, encontra-se sozinho dentro do apartamento.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e constatou a morte do menino no local.





Vizinhos relataram aos agentes que a mãe das crianças tinha três filhos. O mais novo, de três anos, havia sido deixado na casa de parentes.

Os moradores ressaltaram que a mulher deixa as crianças sozinha e, no domingo, teria saído para um passeio de barco.

A Polícia Civil afirmou por meio de nota que a mãe dos meninos ainda não foi localizada.

O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel), que apura se houve abandono de incapaz com resultado de morte.

