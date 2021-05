RJ: Menino de três anos é baleado após parar para tomar água

Acompanhado do tio da mãe, um menino de três anos parou para tomar água e acabou sendo baleado no último domingo (30). O caso aconteceu na Zona Oeste da capital fluminense em Senador Camará.

O pequeno Heitor Souza foi atingido no fêmur e precisou passar por cirurgia por conta do projetil ter fraturado o osso. Conforme divulgado pelo G1, o estado de saúde do menino permanece estável até o momento.

De acordo com relato da mãe da vítima, Sara Souza, o filho tinha saído com o tio dela e parou em um bar após o menino dizer que estava com sede. Enquanto a criança ficou aguardando em uma cadeira, o tio foi buscar água. Em determinado momento, o homem ouviu um barulho e na sequência o choro de Heitor.

Ao seguir na direção do menino, o tio percebeu que Heitor estava sangrando.

“Quando o meu tio foi trazer água para ele, ele tava chorando, meu tio ouviu um barulho, aí meu tio foi e falou para ele: ‘não chora, não, que foi um pneu do carro que estourou’. Quando meu tio olhou, estava pingando sangue nele”, contou Sara ao G1.

O tio contou que o disparo partiu de um carro, o qual estava perseguindo uma moto com duas pessoas. Dois tiros foram disparados, um deles atingiu uma cadeira e o outro o fêmur de Heitor.

Com a ajuda de uma dona de um comércio próximo, o tio conseguiu socorrer o menino, levado para uma UPA e posteriormente transferido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Heitor foi entubado e submetido a cirurgia para inserir uma placa no fêmur fraturado.

O episódio foi registrado na 33ª DP (Realengo). No entanto, o caso será investigado pela 34ª DP (Bangu), delegacia que atende a região na qual Heitor foi atingido.

Veja também