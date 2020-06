RJ: Menino de 4 anos é assassinado na própria festa de aniversário

Um menino de 4 anos morreu após ser baleado durante sua festa de aniversário no último fim de semana, em Piabetá, no Rio de Janeiro. Enzo foi atingido com um tiro no peito durante a comemoração. O autor do disparo, Pedro Vinícius de Souza Pedidor, de 21 anos, que participava do evento, foi preso em flagrante. As informações são do G1.

De acordo com a família, Enzo chegou a ouvir os convidados cantarem parabéns, mas, logo depois, o menino foi morto com um tiro de revólver na frente de todos, inclusive das crianças. A vítima foi levada de carro por familiares ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, o suspeito entrou na casa da família com outros convidados. A investigação apura se a arma que estava com o suspeito teria disparado acidentalmente.

Por enquanto, os investigadores trabalham com três versões do caso. Em depoimento na delegacia, Pedro Vinícius afirmou que o tiro foi acidental, que a arma caiu no chão e que a bala atingiu o menino.

A mãe do menino contou que ouviu uma discussão de Pedro Vinícius com as crianças e que logo depois ouviu o barulho do tiro. Já o pai de Enzo disse que o suspeito abraçou o menino e depois disparou.

Até o momento, o suspeito responde por porte ilegal de arma e homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

