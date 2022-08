RJ: Menino de 11 anos procura delegacia para registrar notícia-crime contra a mãe por violência

Da Redação 12/08/2022 - 17:42 Compartilhe

Um menino, de 11 anos, decidiu procurar sozinho uma delegacia para registrar uma notícia-crime contra a própria mãe por violência. Ele relatou que fez isso para se safar das agressões e maus-tratos e ajudar os seus irmãos. A Polícia Civil informou que a mulher foi presa em flagrante e autuada pelo crime de tortura. O caso ocorreu no Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

Marcio Rocha, que atua como agente de segurança do programa Segurança Presente, informou que “ele estava realmente decidido e queria ajudar os irmãos. A todo momento ele pedia para que os irmãos fossem localizados e trazidos para que não ficassem mais no convívio da mãe”, disse à Record TV.

Conforme informações apuradas pela emissora, o menino e os irmãos seriam agredidos com frequência com cigarros, panelas quentes e esganamento.

“Foi constatado que as lesões aconteciam há algum tempo. O objetivo disso era causar sofrimento à criança e eram provocadas por colheres, frigideira quente, esganamento e pontas de cigarro”, disse Marcio Rocha.

O menino afirmou ao Conselho Tutelar da região que é trigêmeo e a sua irmã caçula era a única que ainda não apanhava da mãe. “Segundo a criança, o pai não era conivente, pois ele não sabia que tinha esse tipo de agressão. Ela o esperava ir para o trabalho para praticar as agressões. O garoto pedia para permanecer somente com o pai e não queria mais o convívio com a mãe”, acrescentou Marcio.

Após relatar o caso na delegacia, o menino foi levado para um posto de saúde local. Em seguida, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de corpo de delito.

“(A mãe) Ficou presa em flagrante pelo crime de tortura porque os laudos comprovaram que as lesões tinham o objetivo de causar trauma e sofrimento para a criança”, afirmou o agente de segurança.

“Ela alegou que cometia esses atos sem nenhum tipo de intenção em causar um mal maior à criança, mas a gente pôde perceber que não é a conduta de uma mãe que deveria proteger o filho”, finalizou Marcio Rocha.