RJ: Menina morre afogada após carro ser levado por correnteza

Uma menina de 8 anos morreu após um temporal atingir a cidade de Três Rios, no sul do Rio de Janeiro, no início da noite de domingo (10). Ela estava em um carro que foi arrastado pela correnteza. As informações são do UOL.

O veículo acabou caindo em um córrego no bairro Purys. O Corpo de Bombeiros chegou a resgatar a menina e o avô, que também estava no carro. As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento da Cidade.

Segundo a UPA da região, a criança, identificada como Lauren Pereira Lorie, tentou ser reanimada, mas acabou não resistindo. A causa da morte, segundo o laudo médico, foi afogamento.

O carro onde a neta e o avô estavam ficou com água até a metade da lataria. Algumas pessoas tentaram retirar os dois e segurar o carro, mas a força da correnteza levou o veículo.

A prefeitura do município decretou estado de calamidade por causa das chuvas fortes. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 130 mm de chuva em pouco mais de três horas. Cem pessoas ficaram desalojadas.

