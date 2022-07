RJ: Menina de 11 anos engravida após estupro; padrasto é o suspeito do crime

A DEAM (Delegacia de Atendimento À Mulher), de São João do Meriti, no Rio da Janeiro, abriu um inquérito para apurar o crime de estupro de vulnerável de um padrasto contra a enteada de 11 anos. A menina está grávida e prestes a dar à luz. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.







Antes de descobrir a gravidez, a garota havia contraído a Covid-19. Após a cura da doença, ela sentiu fortes dores na barriga, e foi a um médico, que constatou a gestação. Até então, a família não havia notado a gravidez.

Posteriormente, a mãe foi ao DEAM para fazer o registro da ocorrência. A mulher contou que vivia com o padrasto da garota, e que ambos tem um filho.

Segundo apuração do O Globo, o suspeito confirmou ter se relacionado sexualmente com a menor. A DEAM pediu uma medida protetiva para a criança.

Ainda de acordo com O Globo, a prefeitura de São João do Meriti encaminhou uma nota que diz: “O Conselho Tutelar recebeu o caso ontem (quinta-feira). A menina e a família dela foram atendidas com todas as medidas protetivas e garantias de direitos”.

O comunicado ainda diz que a vítima “foi levada ao IML para o exame de corpo de delito e ao posto de saúde para medicação e exames pertinentes e já está em atendimento com a psicóloga da instituição”.