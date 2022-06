RJ: Menina atingida durante tiroteio continua com bala alojada na cabeça, diz família

A pequena Alice Rocha, de 4 anos, foi atingida por uma bala perdida na quarta-feira (1°) durante um tiroteio entre agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos e criminosos, no bairro da Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. Médicos do Hospital Municipal Miguel Couto informaram à família que não conseguiram retirar o projétil alojado na cabeça da menina. Ela continua internada em estado grave. As informações são do R7.

A avó paterna, Elaine Soares, contou que a mãe da menina recebeu a notícia após ela ser submetida a uma cirurgia.





Segundo ela, a Secretaria Municipal de Saúde não havia informado isso anteriormente.

“Estão lidando com um ser humano, uma criança de 4 anos. Nós merecemos uma resposta certa, concreta”, disse Glória Ferreira da Silva, avó materna de Alice, em entrevista à Record TV Rio.

O caso

Alice foi baleada durante um tiroteio entre agentes e criminosos.

No momento em que foi alvejada, a garota comprava pipoca junto da mãe, logo após deixar a escola. “Ela (a mãe) me disse que foi buscá-la na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir pra casa… Quando ela viu, a menina estava cheia de sangue. Ela começou a gritar pedindo ajuda, e a minha neta já estava desacordada”, contou Elaine Soares, outra avó de Alice.

Vigília

Na quinta-feira (2), amigos e familiares de Alice Rocha fizeram uma vigília na porta da Creche Municipal Criança do Futuro, onde a garota estuda.

“É muita ruindade, muita maldade que fizeram com a minha neta. No momento, nós só estamos pedindo oração por ela. O que importa, neste momento, é a vida dela”, disse Glória Ferreira.

“Eu quero justiça. Isso não pode ficar impune. É muita gente, muita criança inocente pagando por uma guerra que não é nossa, é deles”, acrescentou Glória.

Para o pai de Alice, a situação é difícil, mas dará certo. “É difícil, mas a gente vai conseguir sair dessa”, declarou Lucas Rocha.

O que diz a polícia?

A Polícia Civil informou que aguarda a retirada da bala do corpo da menina para que seja possível identificar de qual arma partiu o disparo.

Para auxiliar na investigação, as armas dos policiais envolvidos no confronto foram apreendidas. Além disso, os agentes conseguiram apreender uma pistola calibre 9 milímetros que teria sido abandonada pelos suspeitos que estavam envolvidos no conflito.