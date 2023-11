RJ: Marquinho Sathan, Arlindinho, Casuarina e outros agitam feriado da República no Beco do Rato

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2023 - 21:26 Para compartilhar:

Tradicional casa de samba do Rio de Janeiro e famosa por sua gastronomia, o Beco do Rato está na contagem regressiva para movimentar o feriado do Rio de Janeiro! Em comemoração ao prêmio de “Melhor Roda de Samba”, apresenta uma programação regada a muita brasilidade, música e alegria.

A casa abre para o público às 18h. Nesta comemoração, a roda de samba será comandada pelas bandas Beco do Rato e Nó na Madeira, recebendo vários convidados especiais. Entre as participações, estão nomes de peso como: Marquinho Sathan, Arlindinho, Casuarina, Moyseis Marques, João Martins, Galocantô, Encontros Casuais, Arruda, Samba que Elas Querem, Fernando Procópio, Lucas de Moraes, Luis Café, Leonardo Bessa e Luiz Claudio Botelho.

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento, fruto de muito trabalho e dedicação de todos do nosso time. O Beco do Rato investe e valoriza o samba, abrindo as portas também aos novos talentos. O momento é de alegria, nada mais justo comemorar com nossos clientes, familiares e amigos; e vamos trabalhar cada vez mais em prol da nossa cultura!”, diz Lúcio Pacheco, filho dos idealizadores e um dos sócios do Beco do Rato.

O valor do ingresso será R$15 e o lucro será revertido para ajudar a Instituição Casa dos Sonhos da Terceira Idade.

Beco do Rato

Rua Joaquim Silva, 11 – Lapa. Tel.: (21) 2508-5600/97968-3670 (whatsapp).

Tem acessibilidade

@becodorato

Quando: quarta, 15 de novembro, a partir das 18h

Entrada: R$15 (programação de roda de samba) / https://www.sympla.com.br/evento/comemoracao-premiacao-veja-rio/2240302

Site: https://becodorato.com.br/

Cardápio: https://go.tagme.com.br/qrcodebecodorato

Muita história

Num charmoso cantinho da Joaquim Silva, na Lapa, funciona desde 2005 o Beco do Rato, local de resistência cultural e tradicional reduto dos cariocas e turistas: lugar de música boa, cultura, muitos bambas, gente alto astral, cerveja gelada e ótimos petiscos.

Concorrido bar de samba, a casa conta com três ambientes interligados: área interna climatizada onde abriga a roda de samba e uma confortável área externa, totalmente cobertas, com bar de bebidas e mesas, ambas se conectam a um espaço a céu aberto.

Ao circular pelo Beco do Rato, os frequentadores podem apreciar painéis com desenhos e imagens que fazem alusão à cultura popular brasileira: retratam mestres do samba e reproduzem pontos do Rio de Janeiro, além de religiões de matriz africana.

A casa tem um rico roteiro de atrações, com opções musicais de segunda a domingo. Nomes importantes do ritmo estão sempre rodopiando por entre as mesas, que concentra bambas consagrados e novos talentos com programação variada. Fazem parte da programação fixa semanal rodas de samba com Arlindinho e o projeto Encontros Casuais, dos bambas Mosquito e Inácio Rios. Toninho Geraes, João Martins e os consagrados grupos Arruda, Casuarina e Galocantô são atrações mensais obrigatórias.

O Beco já foi (e continua sendo) palco para o gogó de mestres como Jorge Aragão, Moacyr Luz, Tia Surica, Wanderley Monteiro, Iracema Monteiro, Zé Luiz do Império, Paulão Sete Cordas, os saudosos Walter Alfaiate, Luiz Melodia, Beth Carvalho, Ubirany, Wilson Moreira, entre muitos outros. Recentemente apareceram por lá nomes como Diogo Nogueira, Ana Carolina e Thiaguinho.

No ambiente recém-reformado e ampliado, um novo bar de bebidas chega para atender a turma que prefere um drinque a uma gelada. Taças de gin tônica (R$ 28) e suas variações, entre outras boas misturas, passaram a fazer companhia para cascos de Einsenbahn (R$ 16), Amstel (R$ 14) e Heineken (R$ 18). Também é bastante requisitada a dose de Gabriela, cachaça com mel, cravo e canela, e a de milho verde (R$ 7 cada), entre outras opções vindas de Minas Gerais, terra natal dos fundadores da casa, Lenira e Márcio Pacheco – hoje tocada por Lúcio e Issadara Pacheco, filhos do casal, junto com outro sócio, Marcelo Amorim.

No cardápio, petiscos típicos de botequim: com carne de sol, aipim frito, queijo de coalho e pimenta-biquinho, a tábua chamada Rato Caipira (R$ 69), a Costela do Rato (costela suína com molho barbecue e batata portuguesa – R$ 85) e o frango a passarinho desossado com molho de maionese, R$ 42), que alimentam grupos maiores. Além de alguns quitutes da culinária mineira: especialidade do bar, o pastel de angu traz recheios de carne (R$8, a unidade) e de carne seca com catupiry (R$9).

Para os almoços de domingo, destaque para a feijoada completa (R$35, indivudual, e R$60, para duas pessoas). A casa também abriu espaço para as massas, que são servidas todos os dias: espaguete à bolonhesa (R$34) e ao molho de camarão (R$38). Os caldinhos servidos no copo americano também são ótimas opções para segurar a onda, como o Cura Doideira (caldo verde, R$12). Para a sobremesa, petit gateau ou brownie com sorvete de creme (R$25, cada).





Novidades no cardápio

Figuram entre as novidades, pastel – recheadíssimo – de bacalhau (R$12), os clássicos caldo do mocotó ou angu à baiana (R$15) e rabada com angu (R$25), em porções individuais. Já para compartilhar, porções de feijão tropeiro (R$38) e cupim com pão de alho e batata rústica (R$75).

