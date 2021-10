RJ: Mãe reencontra filha de 16 anos desaparecida há dois dias: ‘Enchi de beijo’

A adolescente Sabrina Cartaxo Araújo Pereira, de 16 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (26), voltou para casa nesta quinta (28). De acordo com a mãe da jovem Mariana Cartaxo, a filha saiu de casa em Copacabana, no Rio de Janeiro, pela manhã e deixou um bilhete: “Fui caminhar, já volto”. As informações são do g1.

A mãe da jovem, Mariana Cartaxo, disse que ela fez contato com o namorado nesta quinta, que a mãe do rapaz desconfiou que fosse ela, e foi atrás e localizou a adolescente no Leblon, na zona sul do Rio.

“Ela ficou muito assustada com a repercussão e pediu ajuda. Ela buscou o Pedro [namorado] hoje (quinta, 28). Foi aí que a mãe dele desconfiou que fosse ela, foi atrás, conseguiu achá-la e a trouxe para a gente. Foi a mãe dele que a levou para a delegacia. Já estamos em casa, bem, estou situando ela de tudo o que aconteceu, da proporção que tomou”, contou Mariana ao g1.

As duas prestaram depoimento à polícia na tarde dessa quinta. Mariana conta que o reencontro com a filha não teve espaço para broncas, apenas alívio e carinho. “Nosso reencontro foi só com beijo. Já cheguei agarrando e enchi de beijo. Ela estava chorando, pedindo desculpa. Eu não tenho palavras para agradecer a todo mundo que me ajudou a encontrá-la”, disse a mãe da jovem.

Sabrina teria saído de casa na terça e ido até a casa do avô, em Realengo, na zona oeste do Rio. Ao verificarem as imagens de câmeras de segurança do prédio, os pais de Sabrina notaram que ela carregava uma mochila que, mais tarde, foi encontrada na casa do avô.

Segundo Mariana, um motorista de aplicativo entrou em contato afirmando ter levado uma menina muito parecida com Sabrina de Copacabana até Realengo, e que o transporte teria sido chamado por um Pedro, mesmo nome do namorado da adolescente.

