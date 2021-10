RJ: Lutador de MMA é assaltado e morto em agência bancária

Dentro de uma agência do Itaú Unibanco na Avenida Joaquim da Costa Lima, em Belford Roxo, o lutador Robson da Silva Santos, de 35 anos, foi morto durante um assalto na tarde desta última quinta-feira (21). As informações são do jornal Extra.

Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local Robson já estava sem vida.

Conhecido como “Montanha”, o lutador participou por três anos da equipe de Artes Marciais Mistas (MMA) do projeto social Faixa Preta de Jesus, em Nova Iguaçu.

Amigos lamentaram nas redes sociais a morte do lutador. “Infelizmente ele foi assaltado e acabou perdendo sua vida, esse é o mundo que nós vivemos. Adeus, meu amigo, meu atleta top. Sei que você está nas mãos de Deus”, desabafou um amigo.

O Itaú Unibanco, em nota, lamentou o ocorrido e declarou que vai prestar apoio à família de Robson. Também irá colaborar com as autoridades policiais na investigação do crime. Por fim, informou que a agência da Avenida Joaquim da Costa permanecerá temporariamente fechada, os clientes que precisarem de atendimento devem procurar a agência da Praça Getúlio Vargas.

