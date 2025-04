RJ: linha 2 do metrô tem 11 estações fechadas após queda de muro

Ao todo, 11 estações da linha 2 do metrô do Rio de Janeiro fecharam na manhã desta quarta-feira, 9, após a queda de um muro na proximidades da estação Engenho da Rainha durante o reparo de tubulação feito pela concessionária Águas do Rio.

Por meio de publicação nas redes sociais, o Metrô Rio informou que os trens da linha 2 estão circulando provisoriamente entre as estações Maria da Graça e Botafogo.

As estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Thomaz Coelho Engenho da Rainha, Inhaúma e Del Castilho seguem fechadas.

O Metrô Rio ainda ressaltou que está em contato com a Água Rios para que o problema seja solucionado e a operação possa ser restabelecida o mais rápido possível.

Devido ao reparo de tubulação, o abastecimento de água em alguns bairros da região serão temporariamente impactados, segundo o “Bom dia Rio”. São eles: Engenho da Rainha; São Francisco Xavier; Mangueira; Triagem; Maria da Graça; Inhaúma; Del Castilho; Jacaré; Jacarezinho; Rocha.