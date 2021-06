RJ: Justiça determina prisão preventiva de acusado de feminicídio em shopping

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou a prisão preventiva de Matheus dos Santos da Silva, acusado de ter matado a facadas uma colega de classe em um shopping de Niterói. As informações são do UOL.

A decisão de trocar a prisão em flagrante pela preventiva foi assinada pela juíza Rachel Assad de Cunha, e expedida na última sexta-feira (4).

O crime aconteceu na última quarta-feira (2). Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, foi atacada com várias facadas pelo rapaz, dentro do shopping Plaza Niterói, no centro da cidade, por volta das 13h10.

Houve correria e pânico nessa área do shopping, e o rapaz foi detido por seguranças e depois entregue à Polícia Militar, que o conduziu à 76ª DP (Niterói).

Na decisão da juíza, que analisou as imagens das câmeras de segurança do shopping, ela diz que “a gravidade da conduta é extremamente acentuada, já que o custodiado tirou a vida da própria amiga por quem, segundo informações dos autos, nutria sentimentos não correspondidos”.

“Além disso, a crueldade e ousadia da ação indicam a mais absoluta inadequação do custodiado ao convívio social, já que matou a vítima a facadas, golpeando diversas vezes o seu corpo já caído ao chão, na praça de alimentação do shopping, em horário de grande movimento de pessoas, conduta que somente foi cessada após a intervenção de uma testemunha”, disse a juíza.

Rachel Assad também determinou que o suspeito passe por avaliação psiquiátrica.

