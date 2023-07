RJ: Justiça condena a 12 anos de prisão bombeiro que atirou em atendente do Mcdonald’s

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 8:58 Compartilhe

O 4° Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou o sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Cesar Albuquerque a 12 anos de prisão por ter atirado contra o atendente do McDonald’s Mateus Domingues Carvalho após uma discussão, em maio de 2022.

Resumo:

Paulo Cesar atirou em Mateus após uma discussão por não ter conseguido um desconto de R$ 4 em seu pedido;

O atendente do McDonald’s foi atingido na barriga e, por causa disso, sofre de debilidade permanente nas funções renal e digestória;

Além da prisão, o juiz decretou a perda do cargo de bombeiro. Ainda cabe recurso.

O juiz Gustavo Kalil leu a sentença na noite de quinta-feira, 27. Além da detenção, a Justiça determinou que o bombeiro pague uma indenização de R$ 100 mil por danos morais ao atendente.

Por maioria de votos, o sargento Paulo Cesar foi considerado culpado por atirar em Mateus depois de uma discussão por causa de um desconto de R$ 4 em seu pedido.

“Um jovem de então 21 anos que estava trabalhando com atendente no período da noite. A fala da vítima é compatível com a prova técnica, tanto que o laudo de exame atestou debilidade permanente nas funções renal e digestória, além de deformidade permanente. São consequências gravíssimas e sérias”, afirmou a sentença.

O sargento Paulo Cesar encontra-se detido desde maio de 2022 em uma unidade do Corpo de Bombeiros. Além de manter a prisão, o juiz Gustavo Kalil decretou a perda do cargo de bombeiro. Ainda cabe recurso e a medida só pode ser aplicada após trânsito em julgado.

Relembre o caso

No dia 8 de março de 2022, Mateus estava trabalhando em uma unidade do McDonald’s na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro.

O bombeiro teria ficado irritado por não ter conseguido o desconto em seu pedido e deu um soco no atendente. Mateus, então, reagiu com um tapa. Em seguida, Paulo invadiu o estabelecimento com uma arma e atirou na barriga do jovem, que caiu no chão. Câmeras de segurança registraram a ação.

Paulo alegou que o disparo teria sido acidental e justificou a sua atitude por conta do consumo de bebida alcoólica, remédios controlados, problemas na vida pessoal e por supostamente ter sofrido ofensas homofóbicas por parte de Mateus.

