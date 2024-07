RJ: jovens são encontrados mortos dentro de carro; polícia suspeita de asfixia por monóxido de carbono

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 11:40 Para compartilhar:

As autoridades investigam a morte de dois jovens encontrados mortos dentro de um carro em Itaguaí (RJ) – cidade que fica na região metropolitana da capital fluminense – durante a noite da segunda-feira, 1º. A principal suspeita das autoridades é de que tenha ocorrido uma intoxicação por monóxido de carbono, gás que teria vazado do escapamento do veículo.

As vítimas foram identificadas como Júlia Santos de Oliveira, de 17 anos, e João Pedro Ramos das Neves, de 20, e, de acordo com a Polícia Civil, os corpos não apresentavam marcas de violência. As informações são do Bom Dia Rio, da TV Globo.

A jovem estaria indo para a escola em que estudava, o Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica), e não foi mais vista. Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para o bairro Mazomba, quando encontraram os cadáveres dentro do automóvel estacionado na Rua Pai Fabrício.

As autoridades ainda buscam determinar as causas das mortes. O monóxido de carbono é um gás que substitui o oxigênio no sangue e asfixia os órgãos do corpo.

Um caso similar foi registrado em Santa Catarina em janeiro deste ano, quando quatro jovens morreram asfixiados por monóxido de carbono que vazou devido a modificações nos componentes do veículo.