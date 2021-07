RJ: Jovem tenta roubar cabo e fica preso por uma hora na rede elétrica

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para resgatar um jovem, de 18 anos, que ficou preso na rede elétrica, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (1º). De acordo com testemunha, o rapaz, identificado como Otávio Augusto S. Dantas, estava tentando furtar cabos quando se desequilibrou e ficou pendurado por uma perna na fiação, a seis metros do solo. As informações são do G1.

Uma escada Magirus foi usada pelos bombeiros para resgatar o jovem. Ele foi levado ao Hospital Souza Aguiar e está em estado grave.

Ainda conforme moradores da região, o rapaz vive nas ruas, longe da família e é usuário de drogas. O fornecimento de energia na região precisou ser interrompido para os bombeiros realizarem o resgate.

