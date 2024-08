RJ: jovem morre após tomar milkshake envenenado pelo ex-namorado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2024 - 12:49 Para compartilhar:

A diarista Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, morreu após consumir um milkshake envenenado supostamente dado a ela pelo ex-namorado em Maricá (RJ) – cidade localizada na região metropolitana da capital fluminense – na segunda-feira, 5. O ex-companheiro, Deivid Nascimento, foi preso na terça-feira, 6, acusado de entregar a bebida para a jovem.

De acordo com as autoridades, o suspeito utilizou um nome falso para fazer amizade com os donos de uma casa e os convencer a contratarem a vítima como diarista, alegando que ela seria sua namorada. Explicando que faria uma surpresa para a companheira, o homem supostamente entregou o milkshake à dupla, que repassou o produto para a jovem. As informações são do “RJ no Ar”, da TV Record.

Conforme a Polícia Civil, o proprietário da residência em que a jovem trabalhava encontrou Vitória caída no chão e a encaminhou para uma unidade de saúde por ambulância. No hospital, a vítima teve duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

A diarista, que é mãe de uma criança de quatro anos, tinha medidas protetivas contra Deivid. A mulher havia denunciado o homem duas vezes, uma por perseguição e outra por tentativa de esfaqueá-la.

O homem foi preso preventivamente por policiais civis da 82º DP (Maricá) e está detido, autuado por feminicídio.