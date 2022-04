RJ: Jovem morre ao ser atingido por tiro no Jacarezinho; moradores culpam a PM

Um jovem de 18 anos morreu, nesta segunda-feira (25), após ser atingido por um tiro na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com os relatos dos moradores, Jhonatan Ribeiro de Lima foi alvo de um disparo vindo de um policial militar, supostamente do Batalhão de Choque.





“Mataram meu filho de 18 anos no meio da rua. Um menino. Não teve troca de tiro. Meu filho não é traficante, não deve nada a eles. Deixou um filho de 4 meses”, disse Monique Ribeiro dos Santos, mãe do rapaz.

Jhonatan teria sido socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, comunidade vizinha ao Jacarezinho, mas não resistiu ao ferimento. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Moradores da comunidade protestaram após a morte do jovem.

Mais um jovem, pai de um bebê de 4 meses, morador do Jacarezinho morto pelas mãos do Estado! Nós não aguentamos mais tanta dor!



Mais um jovem, pai de um bebê de 4 meses, morador do Jacarezinho morto pelas mãos do Estado! Nós não aguentamos mais tanta dor!

Com informações do Extra