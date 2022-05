RJ: Jornalista torturada por três dias se assusta com outros crimes do ex-namorado

Nas últimas semanas, a vida da jornalista Ana Luiza Dias, de 37 anos, mudou muito. O ex-namorado Fred Henrique Lima Moreira, de 30 anos, a manteve em cárcere privado e agrediu por três dias, além de ameaçá-la quando fugiu e foi levada para um hospital. O portal G1 divulgou que o agressor já possui outras passagens pela polícia por torturar outras vítimas.





Em entrevista ao G1, Ana Luiz afirma que conheceu Fred Henrique através de conhecidos em comum e nunca soube dos problemas passados com a polícia.

“Não sabia da vida pregressa dele, nem que tinha ficha criminal. Eu o conheci em um momento em que estava frágil e talvez não tenha percebido algumas coisas. Mas hoje sei que, se você está com um agressor, ele vai te agredir. Não vai ser diferente. Agrediu no passado, vai agredir no futuro”, afirmou.

No momento, ela se recuperar de uma cirurgia no maxilar, fraturado durante os dias de tortura. Ana disse que o casal estava junto há oito meses, mas só soube do primeiro caso de agressão no fim do ano passado, quando revelou a confissão do então namorado.

“É assustador ver o que esse homem é capaz. Tudo o que ele já fez e como a Justiça deixou ele solto com tantos episódios de violência doméstica. Espero sinceramente que a justiça seja feita dessa vez”, comentou.

Fred Henrique Lima Moreira possui diversas passagens pela polícia do Rio de Janeiro. Ele já tinha cumprido pena por agredir e torturar a mãe de um dos seus filhos, além de condenações por roubo e tráfico de drogas.