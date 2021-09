RJ: Inspetor nega ter fotografado mulher nua em delegacia

O inspetor suspeito de fotografar uma mulher nua dentro da 129ª DP (Iguaba Grande) negou, em depoimento à Corregedoria da Polícia Civil, ter feito o registro que viralizou nas redes sociais. No entanto, uma servidora lotada na mesma unidade relatou ter visto o policial com uma companhia feminina no mesmo dia. As informações são do jornal Extra.

De acordo com as autoridades, os investigadores ainda estão tentando identificar a mulher que aparece nas imagens, para que ela possa prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do episódio. O celular do policial passará por uma análise.

A data em que as fotos foram feitas não foi divulgada. Ao jornal Extra, fontes informaram que o registro teria ocorrido no plantão do último domingo. Nas imagens, a mulher aparece inteiramente nua saindo de uma viatura. Em outra foto, ela é vista de costas subindo uma escada dentro da delegacia.

