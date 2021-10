RJ: Inquérito conclui que médico Claudio Marsili foi baleado ao reagir a assalto

A Delegacia de Homicídios encerrou o inquérito sobre a morte do cirurgião plástico Claudio Marsili, de 64 anos, e concluiu que ele foi morto na terça-feira (19) ao reagir a um assalto, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As informações são do g1.

Segundo a investigação, Tiago Barbosa dos Santos, preso após o assalto no Morro do Turano, na zona norte, foi quem atirou e matou a vítima. Sua digital foi encontrada na parte interna da janela traseira de um Sandero, veículo usado pelos assaltantes.

A informação confirma o depoimento de testemunhas que disseram que o autor dos disparos desembarcou da parte traseira do carro.

Uma análise das câmeras de segurança da clínica onde o médico havia acabado de chegar para trabalhar mostram que ele reagiu empurrando um criminoso. Segundo a polícia, este foi o momento em que Marsili acabou baleado.

Após ter atirado contra o médico, o autor dos disparos embarcou sozinho no carro da vítima e fugiu seguindo o Sandero até o local onde o veículo foi abandonado, nas proximidades do Turano.

Ainda de acordo com o g1, as investigações da DHC afirmam que o crime tem a ver com uma quadrilha de clonagem de carros de luxo no Morro do Turano, chefiada por um criminoso conhecido como Tio Comel.

Criminosos assaltam veículos de luxo como o do médico e repassam para Comel, que clona os automóveis e revende por preços abaixo do mercado na internet.

