RJ: Incêndio destrói 250 barracos em ocupação; não há registro de vítimas

Um incêndio destruiu cerca de 250 barracos de madeira e plástico na noite desta quinta-feira (14), em uma favela localizada na estrada dos Palmares, próximo a um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são da Folha.

Incêndio no conjunto habitacional localizado na Estrada dos Palmares em Santa Cruz deixa 250 famílias desabrigadas. Desde às 20h bombeiros atuam para conter o fogo. pic.twitter.com/kl2wxzAmKP — Câmara Municipal Rio (@camarario) January 15, 2021

De acordo com a Prefeitura do Rio, não há registro de vítimas, mas todas as famílias que viviam no local ficaram desabrigadas. Elas foram levadas para a escola municipal Roberto Civita para serem cadastradas, e devem ser abrigadas temporariamente na Vila Olímpica.

O incêndio começou por volta das 20h e foi controlado no final da noite. Moradores de prédios próximos à ocupação jogaram baldes de água para tentar controlar o fogo antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (DEM), que esteve no local, disse que “as pessoas vão ser abrigadas e vamos tratar de resolver o problema em definitivo dessas famílias que estão há três, quatro anos abandonadas aqui nessa ocupação”.

Mais informações sobre o incêndio em Santa Cruz! pic.twitter.com/DzSta8T6pY — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 15, 2021

Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver a proporção do incêndio que atingiu a ocupação.

Como desgraça pouca é bobagem, temos também um incêndio em 250 barracos em Santa Cruz, no Rio. Por hoje eu desisto. Boa noite. pic.twitter.com/836Zzcr4F5 — Mauricio Savarese (@MSavarese) January 15, 2021

