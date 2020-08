RJ: idosos são baleados em São Gonçalo após se perderem no trajeto para casa

Ao se perderem no caminho de volta da casa de familiares, três idosos foram baleados na última terça-feira (11) em São Gonçalo, em Niterói.

Parentes relataram que o trio errou o trajeto e entrou na comunidade do Jóquei, quando o objetivo seria seguir em direção à Ponte Rio-Niterói, conforme apuração do G1.

Com isso, Tânia Gomes Moeda, de 70 anos, e Henrique Antônio Espíndola, de 78 anos, foram atingidos por tiro no bairro. A idosa foi alvejada no pescoço e Henrique na coxa direita.

O terceiro ocupante do veículo, João Carlos Moeda, de 78 anos, foi baleado no tórax.

Ambos foram socorridos, mas somente João Carlos permanece internado com o quadro estável.

O carro em que as vítimas estavam foram atingidos e teve uma das janelas estilhaçadas. A 75ª DP está investigando o episódio.

