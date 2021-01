RJ: Idosa e bisneto têm 75% dos corpos queimados após criança queimar sofá

Uma idosa e seus dois bisnetos ficaram feridos após o apartamento em que eles moravam no bairro do Rocha, na zona norte do Rio pegar fogo. As informações são do UOL.

O acidente aconteceu na última terça-feira (5). Maria de Lourdes da Silva, de 71 anos, e o bisneto Miguel Luís, de 3 anos, tiveram 75% de seus corpos queimados e estão internados. A menina de 2 anos teve ferimentos leves e já recebeu alta.

Segundo a reportagem, a filha de Lourdes, Flávia Regina, de 43 anos, disse que o incêndio começou depois que o menino achou um isqueiro em casa. Sem intenção, ele colocou fogo no sofá da sala.

“Ela estava tomando banho na hora até que ouviu ele gritando. Quando viu o que aconteceu, ela se trancou no banheiro com as crianças até que o teto desabou sobre eles. A neném não se feriu muito. Ela queimou a perna, o braço e a orelha. Já está com a mãe. O Miguel está queimado do umbigo para cima”, contou Flávia.

Segundo a filha de Lourdes, sua mãe e as crianças foram socorridas pelos vizinhos. “Quando os bombeiros chegaram lá o fogo já estava quase apagado. Foi a comunidade que ajudou. Como pegou na sala, eles não conseguiram abrir a porta, aí quebraram a janela para entrar e puxaram eles para fora”, disse.

De acordo com a família, Maria de Lourdes está em estado grave, intubada e com medicação para manter controlada a pressão arterial. Ela aguarda um leito para tratamento de pessoas queimadas. Segundo Flávia, a família foi informada que não há vagas disponíveis.

“Estamos tentando entrar na Justiça para transferi-la para um hospital particular pago pelo governo, já que eles dizem que não têm vaga. Estamos esperando um laudo do hospital explicando que ela precisa dessa transferência, mas até agora não consegui. Não consigo falar com eles. Ela [Maria de Lourdes] já passou por três cirurgias, acredito que sejam raspagens.”

Procurada pela reportagem, a direção do Hospital Municipal Salgado Filho disse que a solicitação de transferência de Maria de Lourdes foi inserida na regulação, logo após o primeiro atendimento de urgência.

“O laudo médico da paciente já foi solicitado e estará disponível para retirada pelos familiares. A direção do Hospital Salgado Filho está à disposição dos familiares da Sra. Maria de Lourdes para outros esclarecimentos”, disse a instituição em nota.

Miguel Luís foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Não há informações sobre seu estado de saúde.

