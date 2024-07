RJ: homem tem estaca de madeira cravada no crânio e sobrevive

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 11:24 Para compartilhar:

Um homem de 28 anos foi hospitalizado após ser atingido na cabeça por uma estaca de madeira que ficou cravada em seu crânio enquanto trabalhava em uma madeireira de Mangaratiba (RJ) – cidade que fica na região metropolitana da capital fluminense – na quarta-feira, 10.

Devido à complexidade do caso, o paciente foi transferido ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ), onde passou por uma cirurgia para remoção do objeto que foi bem sucedida. As informações são do “Bom Dia Rio”, da TV Globo.

O sujeito, que trabalhava como pedreiro, foi perfurado na testa pelo objeto, que se fincou seis centímetros no crânio do paciente. Testemunhas que presenciaram o incidente acionaram a emergência. Enquanto era levado para um hospital de Mangaratiba, o homem estava lúcido e consciente.

Com a necessidade de um procedimento médico complexo, o paciente foi transferido a outra unidade de saúde por meio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Exames identificaram uma fratura no crânio e contusão cerebral profunda.

A cirurgia durou algumas horas e foi bem sucedido. Agora, o homem permanece internado e respirando por aparelhos Hospital Adão Pereira Nunes.