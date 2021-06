RJ: Homem que se apresentava como policial civil nas redes sociais é preso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na terça-feira (29), em Niterói (RJ), Thierry Martins de Carvalho, que se passava por policial civil nas redes sociais. De acordo com os agentes da 19º DP (Tijuca), na casa dele foram apreendidas armas de air soft – de ar comprimido, que imita arma de fogo – coletes, facas e demais utensílios usados por policiais. As informações são do G1.

À polícia, Thierry alegou que se apresentava nas redes sociais como agente da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios porque admira muito a carreira policial.

No entanto, a polícia continua investigando a real motivação do homem e se ele chegou a constranger alguém fingindo ser policial. Conforme a polícia, há registros de que Thierry ameaçava pessoas apresentando-se como agente público. Ele vai ser investigado por usurpação de função pública.

