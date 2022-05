RJ: Homem que agrediu namorada foi beneficiado com regime semiaberto em fevereiro

Acusado de agredir a namorada por 3 dias no Rio de Janeiro, Fred Henrique Moreira Lima, de 30 anos, havia sido beneficiado com o regime semiaberto em fevereiro deste ano. O homem havia sido condenado há 10 anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas. As informações são do G1.





No entanto, o desembargador Paulo de Oliveira Lanzillotta Baldez, da 5ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, acolheu um recurso da defesa de Fred que alegou que havia insuficiência probatória para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Depois da audiência, a condenação pelo crime de corrupção ativa foi mantida, mas houve o abrandamento do regime para o semiaberto. Fred havia sido preso em flagrante em 7 de janeiro de 2017 por associação para o tráfico.

Conforme a Polícia Militar, com ele foram encontrados 2,16g de cocaína em pó distribuídos em 09 tubos plásticos, 137,55g de maconha distribuídos em 37 trouxinhas, 19 comprimidos de Pramil, uma balança digital de precisão, certa quantia em dinheiro e munições calibre 12.

No boletim de ocorrência, os PMs afirmam que o homem ofereceu dinheiro para não ser preso. Como red já tinha duas condenações recentes, ambas com trânsito em julgado, ele foi considerado reincidente e condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção ativa, tráfico de drogas e condutas afins e concurso material.

Outros crimes

Fred Henrique de Lima foi indiciado pela primeira vez aos 18 anos, em 2010, quando respondeu a um processo por lesão corporal contra os avós. Por conta disso, foi condenado a se apresentar à Justiça mensalmente. No mesmo ano, foi preso em flagrante por roubar uma moto em Copacabana, zona sul do Rio, mas conseguiu uma pena de prestação de serviço à comunidade por ser réu primário.

No ano seguinte, em 2011, foi acusado de violência doméstica contra a mulher ao agredir a mãe de um dos seus filhos. Por ciúmes, Fred Henrique deu diversos socos e esquentou uma panela vazia para colocar nas pernas e costas da vítima. Foi condenado a um ano de prisão, mas acabou beneficiado com o regime aberto.

Em 2020, teve mais dois casos. No primeiro, a suspeita de crime de lesão corporal em uma namorada, que alegou ter sido agredida com socos e golpes de telefone na cabeça. Depois, agrediu a mãe de seu outro filho, que foi resgatada ao pedir ajuda ao ex-marido.

Namorada agredida

Fred Henrique Lima Moreira foi preso por policiais da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) na terça-feira (3) por tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura contra a namorada Luka Dias, de 37 anos.

Segundo as investigações, ele manteve a mulher durante três dias dentro do seu apartamento na rua Barata Ribeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela foi agredida, principalmente na cabeça, com um cassetete e um soco-inglês.

Na última sexta-feira (29), a vítima conseguiu fugir do apartamento e pediu ajuda ao porteiro do prédio.

A delegada Natacha Alves de Oliveira, titular da 12ª DP, relatou que Fred demonstrou um perfil violento nos últimos oito meses do relacionamento. Inclusive, a primeira agressão aconteceu no dia 31 de dezembro de 2021. Um outro episódio ocorreu no dia 26 de abril, ele começou a acusar a namorada de infidelidade e a golpeou com o cassetete nas pernas, costas e cabeça.

No dia seguinte, ao acordar, a vítima tentou gritar por socorro e recebeu um golpe de mata-leão por pelo menos três vezes.

Fred ainda teria puxado a namorada pelos cabelos e a arrastado pelo chão. Nesse momento, ele deu um golpe em sua cabeça e ela desmaiou.

Na quinta-feira (5), em audiência de custódia, a prisão temporária do agressor foi mantida.