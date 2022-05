RJ: Homem preso por matar a mulher fez apelo em rede social por buscas

Suspeito de matar a mulher, o engenheiro Jessé de Souza Cunha chegou a postar nas redes sociais um pedido de ajuda para encontrar a professora Ana Júlia Alvarenga. O corpo dela foi localizado enterrado e concretado na casa onde ela morava, em Nova Iguaçu (RJ), na quarta-feira (18). As informações são do G1.

“Sabemos que surgem julgamentos (que fugiu, que está escondida) mas ajudem a encontrar, depois julguem! A verdade é que sim, está desaparecida e nenhuma amiga ou parente sabe onde ela está”, escreveu Jessé horas antes de ser preso pela Polícia Civil.





Conforme os agentes, o marido da vítima e parentes de Ana Júlia denunciaram o desaparecimento da professora na segunda-feira (16).

De acordo com os policiais da 58ª DP (Posse), imagens de câmeras de segurança mostraram que a vítima chegou em casa depois do trabalho na segunda-feira (16). Os registros apontaram ainda que após entrar na casa, a mulher não saiu mais.

Os policiais também rastrearam o sinal do celular de Ana Júlia. As provas apontavam que a mulher estaria na casa do casal, que estava em obra. Quando os agentes foram até o local descobriram o corpo enterrado no quintal.

O engenheiro foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.