RJ: Homem é preso ao confessar que estuprou sobrinhos sucessivamente

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (26) um homem, de 38 anos, acusado de estuprar duas sobrinhas e um sobrinho de maneira sucessiva entre os anos de 2008 e 2017. Ao ser detido na 21ª Delegacia Policial (Bonsucesso), localizada no bairro Higienópolis, na zona norte do Rio de Janeiro, ele confessou o crime. As informações são do jornal Extra.

Os agentes também constataram que ele era procurado pela Justiça do Rio depois de ser condenado a 23 anos em regime fechado por estupro de vulnerável. O homem estava foragido desde 2017.





Conforme os investigadores, o homem cometeu o primeiro crime na Holanda, Europa, contra uma sobrinha que tinha 6 anos. Os estupros ocorreram entre os anos de 2008 e 2011.

Em 2014, ele molestou a irmã da primeira vítima, que também é sua sobrinha e tinha 17 anos, no bairro Santa Cruz, na zona oeste do Rio.

Ainda no Brasil, em 2017, ele abusou sexualmente de um outro sobrinho.

Durante o seu depoimento, ele afirmou que foi deportado da Holanda “devido outro incidente com menor, ao ser acusado de mostrar seu órgão sexual para uma criança”. Porém verificou-se na polícia holandesa que ele estava ilegalmente no país.

Pelo crime cometido contra o sobrinho, o homem foi condenado por estupro de vulnerável pela 1ª Vara Criminal de Santa Cruz.