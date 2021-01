RJ: Homem é baleado no peito enquanto andava de bicicleta

O ciclista João Tamanini Neto foi atingido por um tiro no peito enquanto andava de bicicleta em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar e não corre risco de morte. As informações são da rádio BandNews FM.

De acordo com a Polícia Militar, o ciclista contou que sentiu uma intensa queimação na região do tórax enquanto andava de bicicleta pela Rua Felipe Camarão. Conforme a PM, houve um tiroteio no morro da Mangueira, que fica próximo ao local onde João estava quando foi baleado.

